Kuş cenneti Bafa Gölü'nde korkutan görüntü

Uzun yıllardır gölü böyle görmediklerini aktaran Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, "Şu anda 1,5 metre civarında sular çekilmiş vaziyette. Bafa, Büyük Menderes Nehri ile beslenen bir göl. Ama Menderes'te bu yıl neredeyse hiç su yoktu. Dolayısıyla göle çok az su verilebildi. Sudaki çekilme insanlığı olduğu kadar buradaki hayvanları da olumsuz etkiliyor. Umuyorum ki kışın istediğimiz yağışları tekrar alırız ve Bafa Gölü eski su seviyesine yeniden ulaşır" dedi.