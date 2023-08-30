Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını
Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kütahya merkezine 20 kilometre uzaklıkta başlayan yangın nedeniyle çevre illerden de ekipler bölgeye sevk edildi. Çanakkale’deki yangın ise Çan ilçesinde çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını çıktı.
Kütahya’da şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan duman, şehir merkezinden görülebiliyor.
Çanakkale’deki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.