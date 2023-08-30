Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kütahya merkezine 20 kilometre uzaklıkta başlayan yangın nedeniyle çevre illerden de ekipler bölgeye sevk edildi. Çanakkale’deki yangın ise Çan ilçesinde çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 1

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını çıktı.

Kütahya’da şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan duman, şehir merkezinden görülebiliyor.

Çanakkale’deki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 2

KÜTAHYA’DAKİ YANGIN İÇİN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kütahya şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Gedikoğlu Çiftliği mevkisindeki orman yangınına çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 3

Bölgeye, Bursa Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçak gönderildi.

Ayrıca yangın bölgesine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 4

Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 5

ÇANAKKALE ÇAN’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Çan ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 6

Çan ilçesine bağlı Koyunyeri göleti mevkiinde saat 14.24 sıralarında başlayan yangına 2 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz ve 72 personelle müdahale edildi.

Yangın 3 saat süren yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 7

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kütahya ve Çanakkale’de orman yangını - 8

KASTAMONU’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki orman yangını ise kontrol altına alındı.

Akyer Ovası’nda hasat işlemi yapılan tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tarım arazileri ile ağaçlık alanın zarar gördüğü yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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