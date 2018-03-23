Kuzey Afrika’dan gelen toz, çamur olarak yağdı
Anadolu Ajansı
İstanbul, Ankara ve İzmir’in aralarında bulunduğu birçok ilde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu.
-
1
İSTANBUL
İstanbul'da sabah erken saatlerde yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü.
-
2
İş yerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki çamuru gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.
-
3
Araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
ANKARA
Ankara’da toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.
-
18Ankaralılar araçlarının üzerindeki çamuru temizlemeye çalıştı.
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
İZMİR
İzmir'de de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü.
-
25
Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı.
Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.
-
26
İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini bildiren yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce dün iç ve batı bölgelerde gece saatleri için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapılmıştı.
-
27
BİLECİK
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
BOLU
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
KARABÜK
-
38
-
39
-
40
KÜTAHYA
-
41
-
42
-
43
DÜZCE
-
44
-
45