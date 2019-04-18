Kuzey Marmara Otoyolu'nda et yüklü TIR devrildi
DHA
Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
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1Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çatalca gişeler mevkii Edirne istikametinde saat 14.00 sıralarında İmam Dedeman'ın kullandığı et yüklü TIR, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
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2Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
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3Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Dedeman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
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