Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümü tamamlandı

Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi.

Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu.