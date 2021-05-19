Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümü tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm de tamamlandı. 21 Mayıs Cuma günü hizmete açılması planlanan projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi bekleniyor.
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DHA 19.05.2021 - 17:10
Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımına 2013 yılında başlandı.
Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi.
Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm tamamlandı.
CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
Bu kısmın da 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.
MAHMUTBEY'DEKİ TRAFİĞİ HAFİFLETMESİ BEKLENİYOR
Projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi beklenirken, tamamlanan bölüm havadan görüntülendi.
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