Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di

ASIL HEDEF GÜMÜŞTEKİN'Dİ

Köseoğlu’nun öldürüldüğü otoparktaki silahlı saldırının aslında Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Bağcılar’da 26 Ağustos 2023’te yine Fenerbahçe tribün liderlerinden olan Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif yaralanmıştı.