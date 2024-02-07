Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di

İstanbul Üsküdar’da 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu’nun yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Saldırının, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik yapıldığı belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di - 1

Üsküdar Kuzguncuk’ta 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu’nun öldürüldüğü silahlı saldırının, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak Perşembe günü 01.00 sıralarında Kuzguncuk’ta bulunan bir otoparkta meydana geldi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’in de içinde bulunduğu otoparka gelen 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu yaralandı.

Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di - 2

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Bursa’da operasyonla yakaladı.

Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di - 3

KÖPRÜYE LAZERLE “GEREĞİ YAPILACAKTIR” YAZDILAR

Köseoğlu’nun cenazesi ise Çatalca Subaşı Köyü’nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde, “Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır.” yazdığı görüldü.

Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di - 4

ASIL HEDEF GÜMÜŞTEKİN'Dİ

Köseoğlu’nun öldürüldüğü otoparktaki silahlı saldırının aslında Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Bağcılar’da 26 Ağustos 2023’te yine Fenerbahçe tribün liderlerinden olan  Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif yaralanmıştı.

Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di - 5
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