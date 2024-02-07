Kuzguncuk’taki otopark cinayeti çözüldü: Asıl hedef Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’di
İstanbul Üsküdar’da 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu’nun yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Saldırının, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik yapıldığı belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Üsküdar Kuzguncuk’ta 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu’nun öldürüldüğü silahlı saldırının, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik yapıldığı ortaya çıktı.
Olay, 11 Ocak Perşembe günü 01.00 sıralarında Kuzguncuk’ta bulunan bir otoparkta meydana geldi.
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’in de içinde bulunduğu otoparka gelen 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu yaralandı.
Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.