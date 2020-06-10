Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok

Corona virüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti.

DHA 10.06.2020 - 04:53 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 04:58

Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 1
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 2
2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbullular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 3
İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 4
Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 5
Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 6

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ KALABALIK

Taksim İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 7
Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 8
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 9
Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - 10

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