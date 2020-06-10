Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok

Corona virüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti.

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DHA 10.06.2020 - 04:53

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti.

2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbul lular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi.

İstanbul lular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı.

Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti.

Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ KALABALIK Taksim İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü.

Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.