Makas atarken zincirleme kazaya neden oldular
Anadolu Ajansı, DHA
Kadıköy'de sekiz otomobilin dahil olduğu zincirleme trafik kazasında yedi kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen çiftin neden olduğu belirtildi.
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1Kaza saat 01.00'de D-100 kara yolu Ankara yönü, Uzunçayır mevkisinde meydana geldi.
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2Görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda süratle ilerleyerek makas atan 34 YC 0176 ile 34 JG 3740 plakalı, Betül Ş. ile Ahmet Ş. yönetimindeki iki otomobilin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Arkadan gelen bazı araçlar da kazaya karışarak yola savruldu.
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3Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan beş kişinin tedavileri olay yerinde yapılırken, iki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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4Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazadan dolayı kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken trafikte yoğunluk yaşandı.
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5Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılarak yol tekrar üç şerit halinde ulaşıma açıldı.
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6Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan Betül Ş. ile Ahmet Ş. gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.