Marmara Denizi'nde ne değişti? Deniz salyasının 3 nedeni

İHA - DHA 31.05.2021 - 12:32
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabusu, her geçen gün büyüyor.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın Erdek Körfezi'nde bir araştırma yaptı.
Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz salyasının 3 neden yüzünden bu kadar yayıldığını kaydetti.
Sarı'ya göre nedenlerden ilki Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışı.
Sarı, 40 yıllık ortalama sıcaklık verileri dikkate alındığında deniz suyunun diğer yıllara göre 2.5 derece fazla olduğunu söyledi.
İkinci olarak Marmara Denizi'nin orijinal yapısını gösteren Sarı, "Üçüncü neden ise denizdeki besin yükü. Azot, fosfor, evsel ve endüstriyel atıkların denize karışmasıyla ortaya çıkan besin elementlerinin miktarının çok yüksek olması" diye konuştu.
Kullanılan arıtmaların Marmara Denizi'nin orijinal yapısına uygun olmadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, şunları söyledi:
"Denizlerimizde şu an kullanılan arıtmaların bir kısmı biyolojik arıtma. Deşarj edilecek olan atığın sınır değerlerinin çok çok düşük olması gerekiyor. Halbuki biz şu anda Marmara Denizi'nin sınır değerlerinin çok üstünde atık deşarj ediyoruz. Bazı yerleşim birimlerinde ise hiç arıtma tesisi yok. Bandırma ve Erdek'te de durum aynı. 150 bin insanın atığı hiç arıtılmadan kanalizasyon şebekesiyle denizin kıyısında toplanıyor. Atıklar deniz kıyısında sıvılaştırılıyor ve bir kilometre açığa denizin dibine bırakılıyor."
Kasım ayından beri Marmara Denizi'nde müsilaj olduğunu belirten Sarı, "Müsilajı insanlar kıyılarda köpükler halinde birikip, gözle görülür bir hal aldığı zaman fark etti. Ben kasım ayından beri konuşuyorum ancak kimse sesimi duymuyor" diye konuştu.
Araştırma yaptıkları 'multimetre probu'nun salya tabakası nedeniyle suya girmediğini söyleyen Sarı, "Tabakalar, müsilajın son aşaması. Artık parçalanmaya başlamış ve köpükleşmiş ve yüzeyi kurumuş plastik bir hal almış durumda. Aynı zamanda bu durum binlerce canlının ölmesine neden oluyor" bilgisini verdi.
Bu şekilde devam edilmesi halinde Marmara Denizi'nin ölme süresinin hızlandırılacağını kaydeden Sarı, şöyle devam etti:
"Büyükada civarında kırmızı mercan yatakları var. Kırmızı mercan, Marmara Denizi'nin kıymetlileri, aynı zamanda denizin canlı kalmasının bileşenleri. Müsilaj yüzünden kırmızı mercan yatakları artık ölmeye başladı. Aynı zamanda müsilaj turizm sektörünü vurmak üzere. Yine uluslararası ticaretin yüzde 85'i deniz yolu aracıyla yapılıyor. Bu nedenle ticaret için Marmara Denizi çok önemli bir geçiş güzergahında."