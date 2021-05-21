Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi

Yaklaşık 3 aydır Marmara'yı istilâ eden deniz salyaları, suyun dibindeki hayatı da olumsuz etkiledi. Deniz canlıları, hayatta kalmak için müsilâjla ölüm kalım savaşı veriyor.

İHA 21.05.2021 - 09:39

Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 1
Marmara denizini neredeyse 3 aydır istilâ eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da felç ediyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilâjla ölüm kalım savaşı veriyor.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 2
Bilhassa Gemlik körfezinin dibini saran salya tabakasına ağa takılır gibi takılıp kalan balıklar bir müddet sonra ölüyor.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 3
Denizin dibindeki içler acısı durumu görüntüleyen 1. sınıf sanayi dalgıcı su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, deniz salyasına kirliliğe sebebiyet verdiğini belirtti.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 4
Marmara'da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilâj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 5

1. sınıf sanayi dalgıcı ve aynı zamanda su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. 

Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 6
Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi görenleri şaşırttı.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 7
Fatih Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 8
Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" dedi.
Marmara'da deniz canlılarının müsilajla mücadelesi - 9
Marmara ve Karadeniz'deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.

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