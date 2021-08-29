Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve bilim insanları inceleme yaptı. Yanan bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığı, makilerin yeşerdiği, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaç kozalaklarının şimdiden açılmaya başladığını gözlemledi.

Anadolu Ajansı 29.08.2021 - 12:35

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 1

Ankara, Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinden yangın ekolojisi alanında çalışmış deneyimli akademisyenlerin ve bakanlık uzman personelinin yer aldığı 10 kişilik heyet 20 günü aşkın süredir, yangının tahrip ettiği Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) ve doğal sit alanlarında araştırma ve incelemelerini titizlikle sürdürüyor.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 2

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Koruma İzleme Daire Başkan Vekili Leyla Akdağ, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Kurt ve alanın uzmanlarının olduğu 10 kişilik bilim heyeti bölgede incelemelerde bulunuyor.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 3

YANMIŞ BÖLGELERDE UMUT VEREN GELİŞMELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çalışmaların ilk sonuçları ışığında biyologlar yanmış bölgelerde; sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaçlarının kozalaklarının şimdiden açmaya başladığını ve meşelerin bazılarının sürgün verdiğini gözlemledi.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 4

Heyet, yangın bölgesinde gelecek için umut verici hareketliliğin başladığını, bunun gelecek günlerde daha güzel görüntülerle karşılaşmak için bir işaret olduğunu belirtti.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 5

TOHUMLAR UYGUN ALANLARA DİKİLECEK

Endemik ve nesli tehlike altında olan bitki türleri açısından zengin bölgede, uzmanlar buldukları tohumları gen bankasında saklamak üzere alırken, ilerleyen günlerde bu tohumların uygun alanlara dikilmesi planlanıyor.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 6

Çalışma kapsamında, ağaçların ve çalıların sürgün verme durumları da incelenerek gelecek günlerde neler yapılabileceği tespit ediliyor.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 7

YABAN HAYVANLARI DA DOĞAYA BIRAKILACAK

Yangınlar sırasında yaralanan ve tedavi altına alınan yaban hayvanları ilerleyen günlerde doğaya bırakılacak.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 8

DOĞANIN DURUMU RAPORA YANSIYACAK

Çalışmalar sonucunda orman alanlarında yapılacak rehabilitasyon uygulamalarına dair detaylı raporlar hazırlanacak, tohum durumlarına göre yapılacak işlemlere karar verilecek ve çalışma sonuçları ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşılacak.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 9

Araştırma ve izleme çalışmaları ilerleyen aylarda da devam edecek ve yangın bölgelerindeki gelişmeler yakından takip edilecek.

Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı - 10

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