Marmaris ve Datça'daki orman yangınlarının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı

YANMIŞ BÖLGELERDE UMUT VEREN GELİŞMELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çalışmaların ilk sonuçları ışığında biyologlar yanmış bölgelerde; sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaçlarının kozalaklarının şimdiden açmaya başladığını ve meşelerin bazılarının sürgün verdiğini gözlemledi.