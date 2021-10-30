Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı

RUS TURİSTLER SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞAN ESNAFI ÇEKTİ

Bir haftalık tatillerinin son günü alışverişe gelen Rus Vanin ve Mihaylo Toganovic çifti, "Bizim ülkemizde de böyle yağmurlar oluyor alışığız. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Yağmur nedeniyle alışveriş yapacağımız dükkanlar kapanmış. Alışveriş yapmadan otele geri döneceğiz. Çok şaşırdık ve bu yaşananları fotoğraflamak istedik" dedi.