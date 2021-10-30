Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı

Haberler - DHA 30.10.2021 - 16:07
Marmaris'te bugün aralıklarla etkili olan yağmur, saat 13.00 sıralarında sağanak halinde yağmaya başladı.
15 dakika süren sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu.
Çarşının kapalı tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları yolu adeta göle çevirdi.
Çarşı esnafı yağmur sularının dükkanlarına girmesini önlemek için seferber oldu. Dükkan kepenklerini kapatıp rögar kapaklarını açan esnaf suyun tahliye olmasını sağladı.
Bir haftalık tatillerinin son günü alışverişe gelen Rus Vanin ve Mihaylo Toganovic çifti, "Bizim ülkemizde de böyle yağmurlar oluyor alışığız. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Yağmur nedeniyle alışveriş yapacağımız dükkanlar kapanmış. Alışveriş yapmadan otele geri döneceğiz. Çok şaşırdık ve bu yaşananları fotoğraflamak istedik" dedi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Marmaris ve kırsal mahallelerinde aralıklı yağmurlar akşam saatlerine kadar devam edecektir. Metrekareye 3 kilogram yağmur düştü. Sıcaklık 17, nem yüzde 56 olarak ölçüldü" dedi.