Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kapalı Çarşı'yı basan yağmur suyu esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Haberler - DHA 30.10.2021 - 16:07

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı - 1

'te bugün aralıklarla etkili olan yağmur, saat 13.00 sıralarında sağanak halinde yağmaya başladı.

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı - 2

15 dakika süren sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu.

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı - 3

Çarşının kapalı tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları yolu adeta göle çevirdi.

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı - 4

Çarşı esnafı yağmur sularının dükkanlarına girmesini önlemek için seferber oldu. Dükkan kepenklerini kapatıp rögar kapaklarını açan esnaf suyun tahliye olmasını sağladı.

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı - 5

RUS TURİSTLER SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞAN ESNAFI ÇEKTİ

Bir haftalık tatillerinin son günü alışverişe gelen Rus Vanin ve Mihaylo Toganovic çifti, "Bizim ülkemizde de böyle yağmurlar oluyor alışığız. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Yağmur nedeniyle alışveriş yapacağımız dükkanlar kapanmış. Alışveriş yapmadan otele geri döneceğiz. Çok şaşırdık ve bu yaşananları fotoğraflamak istedik" dedi.

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı su bastı - 6

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Marmaris ve kırsal mahallelerinde aralıklı yağmurlar akşam saatlerine kadar devam edecektir. Metrekareye 3 kilogram yağmur düştü. Sıcaklık 17, nem yüzde 56 olarak ölçüldü" dedi.

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