Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Koronavirüs döneminde salgını önlemek amacıyla kesilen maske cezalarının iade edilip edilmeyeceği, cezalarını ödeyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne doldurulup verilecek başvuru formuyla birlikte maske cezaları geri iade edilecek. Peki, maske cezaları nasıl geri alınacak? Cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezalarının iadesinin kararlaştırılmasının ardından başvuru formu ayrıntısı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamayla birlikte, maske cezalarının nasıl geri alınacağı ve başvuru formunun nasıl doldurulacağı belli oldu.