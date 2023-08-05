Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?

MASKE CEZALARI İADE EDİLECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.



Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.



Buna göre; Koronavirüs döneminde kesilen maske cezaları vatandaşlara geri iade edilecek.