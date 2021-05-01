Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın

İstanbul'da, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi.

İş yerine baskın yapan ekipler, içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapıldığını belirledi.

Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu tespit etti.