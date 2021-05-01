Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın

İstanbul'da kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı. Laboratuvar olarak kullanılan mutfakta nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi. İstanbul'da, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi. İş yerine baskın yapan ekipler, içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapıldığını belirledi. Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu tespit etti. İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum malzemeleri bulundu. Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı saptandı. Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi. İşte o iş yerinden görüntüler...