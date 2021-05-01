Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın

İstanbul'da kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı. Laboratuvar olarak kullanılan mutfakta nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.

DHA 01.05.2021 - 11:28 | Son Güncelleme : 01.05.2021 - 11:31

Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 1
İstanbul'da, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi.
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 2
İş yerine baskın yapan ekipler, içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapıldığını belirledi.
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 3
Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu tespit etti.
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 4
İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum malzemeleri bulundu.
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 5

Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı saptandı.

Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 6
Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu.
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 7
Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 8
İşte o iş yerinden görüntüler...
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 9
Kaçak kürtaj yapılan iş yerine baskın - 10

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