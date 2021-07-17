Mersin ve Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Mersin ve Hatay'da günlerdir devam eden orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki yangında toplam 1700 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Mersin'de enerji nakil hattından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili de 4 kişi gözaltına alındı.
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NTV Haber - DHA 17.07.2021 - 11:48
Amanos Dağları'nda üç gündür yangınla mücadele vardı.
MERSİN'DEKİ YANGINDA 4 GÖZALTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Mersin'deki yangınla ilgili 4 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, "Yaklaşık 1500 hektar alan bu yangından etkilenmiş durumda. Bir kısmı örtü yangını yani alanın tamamı yandı diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" dedi.
HATAY'DAKİ YANGINDA 200 HEKTAR ALAN ZARAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Hassa'daki yangının da kontrol altına alındığını, 200 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.
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