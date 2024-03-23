Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şoför koltuğundaki kişinin Metin Sürer olduğunu ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri şüphelinin Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu tespit etti.