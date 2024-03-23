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Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Metin Sürer, iş çıkışı aracına aldığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Jandarma ekipleri Sürer’in katil zanlısının Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu belirledi. Saken M. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü - 1

Mersin’de öldürülen Metin Sürer’in katili yakalandı.

Olay, önceki gün Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilin şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şoför koltuğundaki kişinin Metin Sürer olduğunu ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri şüphelinin Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu tespit etti.
Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü - 3

Bölgedeki ekipleri arttırarak çalışmasını sürdüren jandarma, cinayet şüphelisinin yakın bir noktada olduğunu belirleyerek yakaladı.

Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü - 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınıp jandarmada işlemleri tamamlanan Saken M., bugün sağlık kontrolünden geçirilerek kasten adam öldürme suçundan Gülnar Adliyesi’ne sevk edildi.

Öldürülen gencin de cinayet zanlısı gibi Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalıştığı öğrenildi.
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