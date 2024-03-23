Mersin’de vahşet: Aracına bindiği adamı boğazını keserek öldürdü
Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Metin Sürer, iş çıkışı aracına aldığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Jandarma ekipleri Sürer’in katil zanlısının Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu belirledi. Saken M. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin’de öldürülen Metin Sürer’in katili yakalandı.
Olay, önceki gün Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilin şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.