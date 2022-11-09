Mersin'deki 'gizemli ev' harabeye döndü! Mahalleliyi kızdıran iddia

2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, Türkiye'de o dönem çok konuşuldu. Üzerinden yıllar geçti ancak evle ilgili kaynağı belli olmayan haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de ''gizemli ev'' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kazı alanının yakınında bulunan bazı evlerin bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Kazı yapılan ev harabeye dönmüş durumda.
Evin bulunduğu sokak sessizliğini korurken, kazı ile ilgili çıkan haberlere mahalleli “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu?” diyerek tepki gösterdi.
Haberlere tepki gösteren Yusuf Kemal Rüya, yıllarının bu sokaklarda geçtiğini, denildiği gibi kimsenin kaybolmadığını söyledi.
Rüya, şöyle konuştu:
''Bu mahallenin çocuğuyum. Yıllardır burada büyüdüm. Kazıdan sonra bir dizi haberler atıldı ortaya. Yok boyutlar arası geçiş gibi benzeri şeyler atıldı. Böyle bir şey yok, bizi tedirgin ediyorlar, esnafı tedirgin ediyorlar. 15 kişinin kaybolduğu yalanı ortaya atıldı. Telefonlar da çekiyor. Buraları ucube hale getirip insanları ürkütmenin gereğinin olmadığını düşünüyoruz. Bu tür yalan haberlerin son bulmasını istiyoruz.''
82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat da, yazıldığı gibi bir şeyin olmadığını belirterek “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu?” diye tepki gösterdi.
Altunkanat, “Devletin yaptığı kazı devletin güvencesi altında yapıldı. 1 sene çalışma oldu, kapandı bitti. Şimdi de tutturmuşlar, yalan haberlerle yok adamlar kayboldu. Hayırdır burası Eshab-ı Kehf 7 Uyurlar Mağarası mı oldu? Mağara mıydı burası, millet ziyarete mi gelecek? Böyle şeyler yok, orada telefon da çekiyor, insanlar da yaşıyor. Kaç sene geçti, neden şimdi adam kayboldu diyorlar?” şeklinde konuştu.