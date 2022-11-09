Mersin'deki 'gizemli ev' harabeye döndü! Mahalleliyi kızdıran iddia

82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat da, yazıldığı gibi bir şeyin olmadığını belirterek “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu?” diye tepki gösterdi.

Altunkanat, “Devletin yaptığı kazı devletin güvencesi altında yapıldı. 1 sene çalışma oldu, kapandı bitti. Şimdi de tutturmuşlar, yalan haberlerle yok adamlar kayboldu. Hayırdır burası Eshab-ı Kehf 7 Uyurlar Mağarası mı oldu? Mağara mıydı burası, millet ziyarete mi gelecek? Böyle şeyler yok, orada telefon da çekiyor, insanlar da yaşıyor. Kaç sene geçti, neden şimdi adam kayboldu diyorlar?” şeklinde konuştu.