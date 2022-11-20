Meteoroloji'den 13 ile 'sarı kod'lu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.