Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?)

Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için 34 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 4 gün boyunca tüm yurtta yağışların etkili olacağı ifade edilirken Ankara'da cuma ve cumartesi günü yine sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkili oldu ve olmaya devam edecek. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 2

4 GÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başına kadar yağışların süreceği uyarısında bulundu.

Bugünden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, yurdun en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar görüleceğinin altını çizen Çelik, "Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Onun için doğu bölgelerimizde yağış görüldükten sonra cuma ve cumartesi günü yine Doğu bölgelerimizde Trakya'da yine kuvvetli yağışlar göreceğiz. Bununla ilgili de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün adresinden uyarılarımızı takip etmekte fayda var. Pazartesi günden itibaren ise birkaç gün boyunca batı bölgelerde yağış yok, sadece doğu bölgelerde sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 5

34 İL İÇİN SARI KOD

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 7

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 14

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

MGM'nin 7 günlük tahminine göre yağışlı hava gelecek hafta başına kadar devam edecek.

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 15

2 MAYIS PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 16

3 MAYIS CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 17

4 MAYIS CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 18

5 MAYIS PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?) - 19

6 MAYIS PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

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