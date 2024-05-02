Meteorolojiden 34 il için uyarı: Bu 4 güne dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak?)
Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için 34 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 4 gün boyunca tüm yurtta yağışların etkili olacağı ifade edilirken Ankara'da cuma ve cumartesi günü yine sağanak geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkili oldu ve olmaya devam edecek.