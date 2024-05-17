İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangının prizde unutulan şarj aleti nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Mahallede panik yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Yangın saat 03.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi’ndeki 1615 Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi.