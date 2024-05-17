İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangının prizde unutulan şarj aleti nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Mahallede panik yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı - 1

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın saat 03.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi’ndeki 1615 Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.

Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı - 2

Komşusunun çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.
İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı - 3

Yapılan etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

İzmir’de yangın paniği: Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı - 4

Evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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