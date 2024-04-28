Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: Dikkat yeni haftada yağmur var! (5 günlük hava tahmini raporu)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı