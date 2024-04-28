Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: Dikkat yeni haftada yağmur var! (5 günlük hava tahmini raporu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı. Yeni haftada yurdun birçok kesiminde şiddetli yağmurlar öngörülürken MGM, 6 il için de sarı kodlu uyarı verdi. İşte 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.