Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar...

Hızı 70 kilometreye kadar çıkan poyrazın etkisiyle Marmara genelinde hissedilen sıcaklıklar düşüyor. Ege Bölgesi'nde de etkili olan rüzgarların yarın daha da şiddetli olması beklenirken Meteoroloji, bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 1

Sıcaklıklar batıda sonbahar değerlerinde, doğu da ise yüksek seyrediyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 2

Yarın poyrazın daha da şiddetleneceği İstanbul'da yine hafif yağmur geçişleri görülebilir. Megakentte sıcaklık 13-15 derecelerinde seyrediyor. 

Ankara'daysa sıcaklık 21 derece civarında, orta kuvvetli yağmurlar görülebilir. 

İzmir'de rüzgarın kuvvetli, bu nedenle de hissedilen sıcaklıkları düşürmesi bekleniyor.

Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişleri var, sıcaklık 27 derece. 

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 3

6  - 12 Ekim haftasında hava sıcaklıkları, yağışla birlikte azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim mevsim normallerinin altına düşüyor. 

Yurdun diğer yerlerindeyse mevsim normallerinde seyredecek. 

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 4

FIRTINA UYARISI

Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat )şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini yarın(Cuma) öğleden sonra kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 5

MARMARA BÖLGESİ

Poyrazın hızı Marmara'da 70, Ayvalık'ta 70 kilometreye kadar çıktığından sıcaklık 13-14 derecelerde hissediliyor. 

Bölgede yağış daha çok Kocaeli, Sakarya, Bilecik taraflarında. 

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 6

EGE BÖLGESİ

Ege'de karayel Çeşme, Kuşadası, Bodrum boyunca kuvvetli olduğundan, termometre değerleri 24-25 derece olsa bile, sıcaklıklar sahillerde 17-19 dereceye iniyor.

Muğla, Denizli, Afyon, Kütahya boyunca yağmur var. 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da Konya, Yozgar, Kayseri boyunca iki gün yağmurlar kuvvetini artıracak. Bölgede rüzgarda sert. Eskişehir 17, Konya 26 derece.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 7

Akdeniz Bölgesi'nin geneli yarın sağanaklardan etkilenecek. 

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 8

Güneydoğu'da cumartesi çöl tozları yoğunluğunu daha da artırırken bölgeye yağış da gelecek. Adana 31, Diyarbakır 34 derece.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar... - 9

Karadeniz'de bugün hafif olarak görülen yağmur hafta sonu bölge genelinde kuvvetlenecek. 

Bolu 17, Samsun 22, Trabzon 20 derece. 

Doğu Anadolu'da hava güneşil, sıcak ve çöl tozu yoğunluğu fazla. Erzurum 26, Malatya 30 derece. 

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