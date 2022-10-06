Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar...

FIRTINA UYARISI

Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat )şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini yarın(Cuma) öğleden sonra kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara bir uyarıda bulundu.