Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ulaşımda aksamalar...

Sıcaklıklar batıda sonbahar değerlerinde, doğu da ise yüksek seyrediyor.
Yarın poyrazın daha da şiddetleneceği İstanbul'da yine hafif yağmur geçişleri görülebilir. Megakentte sıcaklık 13-15 derecelerinde seyrediyor.
Ankara'daysa sıcaklık 21 derece civarında, orta kuvvetli yağmurlar görülebilir.
İzmir'de rüzgarın kuvvetli, bu nedenle de hissedilen sıcaklıkları düşürmesi bekleniyor.
Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişleri var, sıcaklık 27 derece.
6 - 12 Ekim haftasında hava sıcaklıkları, yağışla birlikte azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim mevsim normallerinin altına düşüyor.
Yurdun diğer yerlerindeyse mevsim normallerinde seyredecek.
Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat )şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini yarın(Cuma) öğleden sonra kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara bir uyarıda bulundu.
Poyrazın hızı Marmara'da 70, Ayvalık'ta 70 kilometreye kadar çıktığından sıcaklık 13-14 derecelerde hissediliyor.
Bölgede yağış daha çok Kocaeli, Sakarya, Bilecik taraflarında.
EGE BÖLGESİ
Ege'de karayel Çeşme, Kuşadası, Bodrum boyunca kuvvetli olduğundan, termometre değerleri 24-25 derece olsa bile, sıcaklıklar sahillerde 17-19 dereceye iniyor.
Muğla, Denizli, Afyon, Kütahya boyunca yağmur var.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu'da Konya, Yozgar, Kayseri boyunca iki gün yağmurlar kuvvetini artıracak. Bölgede rüzgarda sert. Eskişehir 17, Konya 26 derece.
Akdeniz Bölgesi'nin geneli yarın sağanaklardan etkilenecek.
Güneydoğu'da cumartesi çöl tozları yoğunluğunu daha da artırırken bölgeye yağış da gelecek. Adana 31, Diyarbakır 34 derece.
Karadeniz'de bugün hafif olarak görülen yağmur hafta sonu bölge genelinde kuvvetlenecek.
Bolu 17, Samsun 22, Trabzon 20 derece.
Doğu Anadolu'da hava güneşil, sıcak ve çöl tozu yoğunluğu fazla. Erzurum 26, Malatya 30 derece.