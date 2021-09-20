Metrobüste kör eden maske uyarısı

DHA 20.09.2021 - 12:12
Covid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu bulunuyor. Son 1.5 yıldır hem sokakta hem toplu taşımada maske takma tartışmaları yaşanıyor.
Benzeri bir olay, Avcılar'da Mecidiyeköy istikametine giden metrobüste 25 Haziran 2021'de meydana geldi. İddiaya göre, Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Ömer Senem, nefes almak için maskesini çıkardığını, bu sırada Şükrü Turan'ın "Maske tak" diyerek kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen Turan'ın "Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni" diyerek eline vurduğunu iddia etti. Ömer Senem ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını, yolcuların kendilerini ayırdığını belirtti.
Kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek, Turan'a yumruklar attığını ifade etti. Ömer Senem de Turan'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Ömer Senem'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.