Metrobüste kör eden maske uyarısı

İstanbul'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu kişi tarafından dövülen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının batmasıyla tek gözünü kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Senem, emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Tek gözünü kaybetmesinin ardından işinden de olduğunu belirten Şükrü Turan, "Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum" dedi.

DHA 20.09.2021 - 12:12

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Covid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu bulunuyor. Son 1.5 yıldır hem sokakta hem toplu taşımada maske takma tartışmaları yaşanıyor.

Benzeri bir olay, Avcılar'da Mecidiyeköy istikametine giden metrobüste 25 Haziran 2021'de meydana geldi. İddiaya göre, Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı.

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Ömer Senem de, "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi. Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, 48 yaşındaki Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı. Gelen polis ekipleri, Şükrü Turan'ı hastaneye götürürken, Ömer Senem'i de gözaltına aldı. Turan gözünden 3 defa ameliyat edildi.
Metrobüste kör eden maske uyarısı - 3

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Ömer Senem, nefes almak için maskesini çıkardığını, bu sırada Şükrü Turan'ın "Maske tak" diyerek kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen Turan'ın "Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni" diyerek eline vurduğunu iddia etti. Ömer Senem ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını, yolcuların kendilerini ayırdığını belirtti.

Kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek, Turan'a yumruklar attığını ifade etti. Ömer Senem de Turan'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Ömer Senem'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Metrobüste kör eden maske uyarısı - 4
"GÖZLÜK VARKEN BENİ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"

Bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Şükrü Turan, metrobüste gördüğü kişiyi uyardığını ardından tartışma çıktığını söyledi. Gözlük kullandığını belirten Turan aldığı darbeler nedeniyle gözlüğün kırıldığını ve camın gözüne saplandığını aktardı.
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"GÖZÜM GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ İŞİMDEN DE OLDUM"

Bu ayın sonunda dördüncü kez ameliyat olacağını vurgulayan Turan "Görme tekrar geri kazanılsın diye ameliyat yapmıyorlar. Göz bebeğinin estetik olaraktan yuvada durması için ameliyat yapıyorlar. Gözüm şu an görme yetisini kaybetti, gözüm görmüyor. Çalışmış olduğum kamu bankasındaki işimden de oldum. Ben şu an gözüm görmediği için hiçbir işe el atamıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. ifadelerini kullandı.
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"GÖĞSÜNÜ GERE GERE GEZMESİ BENİ MAHVETTİ"

Şükrü Turan, "Metrobüste birisi bana maskeni tak dedi. Uyardı ben de dövdüm onu, gözünü kör ettim' diye göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum. İnsanlar birbirlerini maske takma yönünde uyardıklarında neden böyle agresif tepki veriyorlar" şeklinde konuştu.
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"SERBEST BIRAKILMASI BİZCE HUKUKA AYKIRI BİR DURUMDUR"

Şükrü Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut da, " Şüpheli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemiştir, bu suçu canavarca bir hisle işlemiş olmasından kaynaklı 8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı Türk Ceza Kanunu'nda sabittir. Buna rağmen sadece üniversite sınavına girecek olması nedeniyle serbest bırakılması bizce hukuka aykırı bir durumdur" dedi.
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"SAVCILIĞIN BU AŞAMADA TUTUKLAMA KARARI VERMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ"

Metrobüsün körüklü kısmındaki kameranın çalışmadığı şeklinde cevap aldıklarına da değinen Avukat Alpağut, "Şüphelinin cezalandırılması için elimizden gelen her türlü gayreti düşüreceğiz. Fiilden kaynaklı pişman olduğuna dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Keza üniversite sınavı da bitmiş olması sebebiyle savcılığın bu aşamada tekrar tutuklama kararı vermesini beklemekteyiz" diye konuştu.

O ANLAR METROBÜS KAMERASINDA

Metrobüsün hareket halinde olduğu sırada Ömer Senem'in Şükrü Turan'ın yüzüne defalarca yumruk attığı anlar metrobüs içerisinde yer alan kameraya yansıdı. Ayrıca metrobüs istasyonunun durak kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli Ömer Senem ile Turan arasında kısa süreli arbede yaşadığı görüldü.

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