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Mezitli Belediyesi hangi partide? Mezitli Belediye başkanı kimdir? Mezitli Belediye başkan adayları

Mezitli Belediyesi hangi partide? Mezitli Belediye Başkanı kimdir? Mezitli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Mezitli Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Mezitli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Mezitli yerel seçim sonuçları..

Mezitli Belediyesi hangi partide? Mezitli Belediye başkanı kimdir? Mezitli Belediye başkan adayları - 1

MEZİTLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Mezitli  Belediyesini 62.504 alınan oy ve %56.65 oy oranı ile CHP adayı Neşet Tarhan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %56.65
  • MHP %36.57
  • İyi Parti %4.03
  • DP %1.55
  • Saadet Partisi %0.39
  • DSP %0.29
  • Diğer %0.53

TÜRKİYE HABERLERİ

Mezitli Belediyesi hangi partide? Mezitli Belediye başkanı kimdir? Mezitli Belediye başkan adayları - 2

MEZİTLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan Kimdir?


Neşet Tarhan, 01.09.1950 tarihinde Adana Ceyhan’ın Mustafabeyli köyünde doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde “Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik” konusunda işletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

1971-1980 yılları arasında Köy İşleri ve Ticaret Bakanlıklarında Bölge Müdür Yardımcılığı, Bakan Danışmanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1980-2004 yılları arasında Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediyelerinde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Neşet Tarhan, Dünya Bankası Çukurova Kentsel Gelişme Projesi’nde Proje Yöneticiliği yapmış ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, Mersin İdman Yurdu As Başkanlığı, Belediye Spor Yöneticiliği ve Hal Spor’un kuruculuğunu üstlenmiştir.

Tarhan, emekliliğinden sonraki dönemde; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Değerleme Uzmanlığı yapmıştır.

Neşet Tarhan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak %43,8 oy oranı ile Mezitli Belediye Başkanı seçilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mezitli Belediyesi’nin tarihinin en yüksek oyu olan %57 oran ile yeniden Belediye Başkanı seçilmiştir.

Tarhan, Mezitli Belediye Başkanı olarak; HABİTAT III-Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Zirvesi’ne katılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı, EUROCITIES Çevre Komitesi, Milan Gıda Paktı Komitesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye olup halen uluslararası ve ulusal pek çok platformda Mezitli’yi temsil etmektedir.

Tarihi Kentler Birliği tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı ödüle layık görülmüştür. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEM), birçok STK ve özel kuruluştan da çok sayıda ödül almıştır.

2018 yılında Çin’de düzenlenen “Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülleri” yarışmasında; “Kadın Üretici Pazarları” projesi ile 66 ülke, 193 şehir, 273 yerel yönetim arasından Çin Wuhan, İtalya Milano, Meksika Guadalajara ve ABD New York Belediyeleri gibi dünya devleri ile şampiyonluk ödülü alan tek Türk Belediye ve Belediye Başkanı olmuştur.

Tarhan, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ilke edinen belediyecilik yaklaşımı ile yürüttüğü çalışmalarla, Ekim 2019’da Milan Gıda Paktı Ödüllerine başvurmuş, “Milan Gıda Paktı Çevresel Zorlu Koşullar Ödülünü Washington Belediyesi ile birlikte almıştır.

Neşet Tarhan, Sembol Tarhan ile evli olup Erinç ve İstenç adlarında 2 çocuk babasıdır.
Mezitli Belediyesi hangi partide? Mezitli Belediye başkanı kimdir? Mezitli Belediye başkan adayları - 3

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEVLÜT EKMEKCİ
  • AHMET SERKAN TUNCER
  • NEŞET TARHAN
  • NÜSRET OLİGER
  • AHMET KIRATLI
  • YASEMİN GÜNGÖR
  • FİKRET İMAMOĞLU
  • RECEP GÜL
  • FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
  • ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
  • OSMAN KÖKER
  • ABDULSELAM CANTAY
  • CELAL KEREM KARASOLAK
  • HASAN DEMİRCAN
  • MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
  • NİHAT ÖZEN
  • BURAK CANLI
  • ABDULLAH ŞUVAK
Mezitli Belediyesi hangi partide? Mezitli Belediye başkanı kimdir? Mezitli Belediye başkan adayları - 4

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