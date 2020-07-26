Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binası açıldı (Fotoğraflarla MİT'in Maslak binası)

Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 15:42
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası hizmete açıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın Maslak'ta açılacak yeni binasının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha artmıştır.
Türkiye istihbaratta son dönemlerdeki imtihamlarından alnının akıyla çıkmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın Maslak'ta açılacak yeni binasının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Hedefimiz İstanbul'u finansın, kültürün, sağlığın merkezi haline getirmektir.
Teşkilatımız kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor.
Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.
Attığımız her adım, yaptığımız her faaliyet dünyanın tamamının ilgisini çekiyor.
İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor.
Edinilen bilgiye göre, MİT'in en önemli ünitelerinden biri olduğu belirtilen İstanbul Bölge Başkanlığı binasının, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde.
Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.
Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı.
Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.