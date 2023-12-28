Milli piyango bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
Milli Piyango bilet fiyatları, yılbaşı akşamı gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zengin olma umuduyla şanslarını deneyecek olan vatandaşlar, Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. Peki, 2024 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?
2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişin, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?