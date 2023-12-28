Milli piyango bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasında yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.



Buna göre; 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.