Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

Milli Piyango bilet fiyatlarının ne kadar olduğu, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zengin olma hayaliyle Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılacak olan vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar oldu?

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları - 1

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. Şanslarına güvenen ve zengin olma umuduyla Milli Piyango yılbaşı çekilişine katılacak olan vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları - 2

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasında yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre; 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları - 3

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER