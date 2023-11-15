Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2024 Milli Piyango çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları)
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dolu bekleyiş başladı. Her yıl yılbaşı akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen özel yılbaşı çekilişi bu yıl yine zengin olma umuduyla bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şansına güvenen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiye bedelinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2024 Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satışları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru sonrasında, büyük ikramiye bedelinin 400 milyon TL olduğu açıklandı. Peki, Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?