Motorize aşılama: Örnek olmak için sıraya girdiler

Denizli'de motosiklet kulüplerini tek çatı altına toplayan derneğin açılışında, motosiklet tutkunlarına araçlarının yanında corona virüs aşısı yapıldı.

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DHA 08.07.2021 - 14:43

Denizli'de faaliyet gösteren yaklaşık 30 motosiklet kulübü, bugün Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde düzenlenen açılışla tek çatı altında toplandı.

Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği adı altında birleşen motosiklet tutkunları, bir araya gelerek kutlama yaptı. Yaklaşık 200 kişinin yer aldığı organizasyonda, 50 katılımcıya motosikletlerinin yanında corona virüs aşısı yapıldı.

Motosiklet Derneği Başkanı Gül Kınay, kentte motosiklet sevenleri dernek adı altında bir araya getirdiklerini belirtti. Motosiklet tutkunlarının sorun ve sıkıntılarını çözebilmek adına derneği faaliyete geçirdiklerini kaydeden Kınay, "Açılış etkinliklerimiz kapsamında corona virüs pandemisi nedeniyle de bir aşı kampanyası başlattık. Büyük bir destek aldık. Motosiklet sevdalısı arkadaşlarımız aşılarını yaptırdı" dedi.





Salgın nedeniyle ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini söyleyen Kınay, "Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Biz camia olarak aşılama çalışmasına destek olmak istedik. Aşı ile salgın sürecini daha hızlı atlatacağımıza inanıyoruz. 'Aşını ol motoruna bin ve gez' sloganıyla başlattığımız kampanyamızı sürdüreceğiz" dedi.





Aşı olan motosiklet tutkunlarından Okan Tekelioğlu da "Motosiklet kulübü üyelerinin dernek çatısı altında çeşitli konularda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladık. Bugün hep bir aradayız. Birçok kardeşimiz ile birlikte aşı hakkında farkındalık oluşturmak adına burada toplanarak aşımızı olduk. İnşallah hedefimize ulaşırız, hep birlikte bu pandeminin üstesinden geliriz" diye konuştu.

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