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Muratpaşa Belediyesi hangi partide? Muratpaşa Belediye başkanı kimdir? Muratpaşa Belediye başkan adayları

Muratpaşa Belediyesi hangi partide? Muratpaşa Belediye Başkanı kimdir? Muratpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Muratpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Muratpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Muratpaşa yerel seçim sonuçları..

Muratpaşa Belediyesi hangi partide? Muratpaşa Belediye başkanı kimdir? Muratpaşa Belediye başkan adayları - 1

MURATPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Muratpaşa Belediyesini 184.210 alınan oy ve %64.89 oy oranı ile CHP adayı Ümit Uysal kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %64.89
  • AK Parti %33.08
  • Saadet Partisi %0.82
  • DSP %0.43
  • DP %0.29
  • Vatan Partisi %0.20
  • Diğer %0.28

TÜRKİYE HABERLERİ

Muratpaşa Belediyesi hangi partide? Muratpaşa Belediye başkanı kimdir? Muratpaşa Belediye başkan adayları - 2

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal Kimdir?


Ümit Uysal, 1970 yılında öğretmen babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu.

Çocukluk yıllarından itibaren memleketi Antalya’da yetişen Uysal, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Antalya Lisesi Pansiyonu’nun kapatılmasıyla ortaokul ve liseyi İzmir’de devlet parasız yatılı olarak tamamladı. 1991’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Üniversite yıllarında, edebiyat dergileri için öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroyla ilgilendi.

Baba ocağı Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992’de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.
Kurucu İl meclisinde görev aldı, il yönetim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında, henüz 31 yaşındayken İl Başkanı seçildi.

CHP, Antalya’da, Ümit Uysal’ın il başkanlığında girdiği 2002 genel seçimlerinde 13 milletvekilliğinden 8’ini kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. ‘Komşularım’ diye seslendiği Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu.

Çeşitli projeleri birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Uysal, başarılı çalışmalarının ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi. Muratpaşa için yüzde 65 rekor oyla yeniden seçildi.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.
Muratpaşa Belediyesi hangi partide? Muratpaşa Belediye başkanı kimdir? Muratpaşa Belediye başkan adayları - 3

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÜMİT UYSAL
  • ÖZDEMİR MANAVOĞLU
  • TURGUT BUCAK
  • MAHMUT TANRIKULU
  • ERTAN MORAL
  • KASIM ARSLAN
  • ERHAN AKTI
  • HATİCE KIRAL GÜRKAN
  • HASAN BİLEN
  • KUTAY GÜLAY
  • HAMZA AKSOY
  • EMRE GÜL
  • MAHİR DOĞAN
  • ABDULLAH DEMİRTAŞ
  • ÖZHUN ÖZKAN
  • OSMAN SOYDAL
  • ZEKAYİ ZERİN
  • AYFER GÜNEŞHAN
  • HATİCE USTA
  • AHMET MUHAMMET PİŞİRİCİ
  • AHMET ÖZBAY
Muratpaşa Belediyesi hangi partide? Muratpaşa Belediye başkanı kimdir? Muratpaşa Belediye başkan adayları - 4

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