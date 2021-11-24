Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor

Eskişehir’de kuraklık tehlikesi altında bulunan Musaözü Göleti’nin su seviyesi ciddi oranda düştü.

Haberler - İHA 24.11.2021 - 10:00

Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor - 1

’e 22 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi altında bulunuyor.

Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor - 2

Göletteki su seviyesi her geçen gün azalırken, ortaya çıkan çorak manzaralar görenleri korkutuyor.

Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor - 3

Göl, çevrede bulunan Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılıyor. Farklı balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapan göletin büyük bir kısmı kurudu.

Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor - 4

Suların çekildiği alanda ise çatlakların oluştuğu gözlemlendi.

Öte yandan, Musaözü mahalle muhtarı ise çiftçilerin sulama ihtiyacını karşıladığı gölet hakkında basın mensuplarına bilgi vermek istemediğini belirtti.

Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor - 5
Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor - 6

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