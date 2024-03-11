Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası belli oldu
Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada, büyükbaba H. Yağal'a verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının 17 yıl 12 aya yükseltilmesine hükmedildi. Böylece H. Yağal'ın toplam hapis cezası 45 yıl 12 aya yükseldi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne sanıkların istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu.
Önceki savunmaların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Müslüme Yağal davasında yeni gelişme: Cinayet ve cinsel istismardan cezalandırılması istendi