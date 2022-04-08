Muş'ta yağış ve fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi

Kayaışık köyü muhtarı Veysi Bilen ise bir haftadır etkili olan yağmur ve kar suları nedeniyle demir elektrik direğinin devrildiğini belirterek, “Büyük bir heyelan yaşanıp toprak dereye kadar inmiş durumda. VEDAŞ ekipleri müdahale ettiler. Arıza giderildi. İnşallah biraz sonra elektriğimiz verilecek” diye konuştu.