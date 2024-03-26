Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları
Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye Başkanı kimdir? Mut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Mut Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Mut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Mut yerel seçim sonuçları..
MUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Mut Belediyesini 19.274 alınan oy ve %46.51 oy oranı ile MHP adayı Volkan Şeker kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %46.51
- İyi Parti %31.81
- CHP %19.89
- TKP %0.72
- Saadet Partisi %0.67
- DSP %0.27
- Diğer %0.15