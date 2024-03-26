Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları

MUT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mut Belediyesi Başkanı Volkan Şeker Kimdir?





1980 Mut'ta doğdu. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimim ardından Mut ilçesinde Volkan Dershanesini kurdu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.