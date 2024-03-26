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Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları

Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye Başkanı kimdir? Mut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Mut Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Mut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Mut yerel seçim sonuçları..

Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları - 1

MUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Mut Belediyesini 19.274 alınan oy ve %46.51 oy oranı ile MHP adayı Volkan Şeker kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP %46.51
  • İyi Parti  %31.81
  • CHP %19.89
  • TKP %0.72
  • Saadet Partisi %0.67
  • DSP %0.27
  • Diğer %0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları - 2

MUT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mut Belediyesi Başkanı Volkan Şeker Kimdir?

1980 Mut'ta doğdu. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimim ardından Mut ilçesinde Volkan Dershanesini kurdu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları - 3

MUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GÜLSÜM KEVSER MUT
  • VOLKAN ŞEKER
  • MURAT ORHAN
  • FİKRET ÇAYIR
  • SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
  • MEHMET DEMİR
  • KERİM BALKAN
  • DURMUŞ KUMRU
  • ÖMER BELEN
  • İBRAHİM AYHAN KOÇAK
  • FATMA ÇELİK KOVAN
  • AHMET KARA
  • REFAH TOPÇU
Mut Belediyesi hangi partide? Mut Belediye başkanı kimdir? Mut Belediye başkan adayları - 4

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