Müzik eşliğinde saatler süren işkence davasında karar belli oldu
Bursa’da tartıştıkları Cengiz B.’ye ofislerinde maske takıp, müzik eşliğinde saatlerce işkence ederken, o anları görüntüleyen 4 kişi hakkında görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü 4 sanığa “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak”, “yaralama” ve “yağma” suçlarından 6 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında hapis cezaları verdi.
Bursa’da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B., geçen yıl aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar’ın işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı.
Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti.Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü.