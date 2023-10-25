Müzik eşliğinde saatler süren işkence davasında karar belli oldu

GÖZLERİNİ HAVLUYLA KAPATTILAR

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofislerine getirdikleri Cengiz B.’yi kulağını kesmekle tehdit edip, darbetti. Karalar ve Uçar, Cengiz B.2nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Karalar ve Uçar, müzik açarak bir süre dövdükleri Cengiz B.’nin cebindeki bin 300 lirayı da aldı.

Saatlerce şiddete maruz kalan Cengiz B. ise bayıldı.