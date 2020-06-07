Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

'MESİRE ALANI OLACAK'
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Nilüfer Gölü'nün Biga'nın önemli bir zenginliği olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Meşelik bir alanda çok güzel, organik bir gölümüz. Biga Belediyesi olarak bu gölün kurumaması, çiçeklerimizin daha sağlıklı yetişmesi için çektiğimiz hattan su takviyesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde burası güzel bir mesire alanı olacak. Gölümüzün etrafı koruma altına alınarak, ahşap yürüyüş yolları yapılacak. Gölün farklı yerlerine bank ve kamelyalar yer alacak. Göle gelen ziyaretçiler meşeliğin altında dinlenebilecek, piknik yapabilecek. Çevresine yapılacak ahşap yollar sayesinde göl 360 derece gezilebilecek. Ziyaretçiler nilüfer çiçeklerini izleme fırsatı bulabilecek. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kafeterya ve lavabo olacak. Bu tür yerler için sadece yerel yönetimde değil, tüm vatandaşların üzerinde bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Buradaki güzellikleri yaşatmak hepimizin borcu. Nilüfer Gölü'müzün koruma altına alınmasında hassasiyetle bütün çalışmaları takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan başta olmak üzere, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.