Nisan ayında 6 metrelik kar
Anadolu Ajansı
Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için zorlu bir çalışma yürütüyor.
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Kış mevsiminin en sert geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Muş'ta karla mücadele ekipleri, baharda da çalışmalarına devam ediyor.
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İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Cevizlidere köyü yolunu 1 haftada ulaşıma açmayı hedefliyor.
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Dik yamaçta rotatif kar üfleme aracının boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışma yürütüyor.
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Karla mücadele ekipleri, geçen yıl 11 Kasım'dan bu yana 58 iş makinesiyle 23 bin kilometre yolu açtı.
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Kışın kar kalınlığının yer yer 10 metreye kadar ulaştığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Karla mücadele çalışmamız yüksek yerlerde haziran ortasına kadar devam edecek. 10 iş makinesiyle mücadele yürütüyoruz ve 25 personelimiz çalışmakta" dedi.
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İş makinesi operatörü Celal Tümer ise 5 gündür köy yolunu açmak için çalıştıklarını ve daha 2 kilometre ilerleyemediklerini dile getirdi.
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