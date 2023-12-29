Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi

Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Anıt Müzesi (Noel Baba Kilisesi) yılbaşı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. 30 bin nüfuslu Demre’nin 7 katı turist, kiliseyi ziyaret için ilçeye geldi.

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 1

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Demre, 6 ören yeri ve müze ile yıl boyu yerli yabancı turistin ilgisini çekiyor. Patara, Ksanthos, Simena ve Myra ören yerleri, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake ve Likya müzeleri, turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında.

TÜRKİYE HABERLERİ

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 2

“Noel Baba” olarak da bilinen Aziz Nikolaos’un, milattan sonra 300 yılında Demre ilçesi Patara bölgesinde dünyaya geldiği ve bu bölgede psikoposluk yaptığı, Myra’da yaşamını yitirdiği kabul ediliyor.

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 3

Her yıl 6 Aralık’ta dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, hac vazifesi için Demre ilçesine gelerek Aziz Nikolaos’un kilisesini ziyaret edip, mezarı başında ayin yapıyor.

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 4

Demreli olduğu kabul edilen Aziz Nikolaos’un mezarını görmek için 2022 yılında 235 bin 126 turist geldi. 2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre’ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi.

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 5

İlçedeki ören yerlerini ise bu yılın kasım ayına kadar toplamda 938 bin 58 turist ziyaret etti. İlçe, nüfusunun 31 katından fazla turist ağırlamış oldu.

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 6

Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, ilçeye turist ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İlçe ekonomisinin de turizmle birlikte kalkındığını belirten Cengiz, “Noel Baba’ya özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Onlara hediye vereceğini düşünüyor. Kilisede ayinler düzenleniyor. Dünyanın birçok yerinden gelen Hristiyanlar, hac vazifesi için kiliseyi ziyaret ediyor. Bizler de kültürel varlığımız olan bu kiliseyi en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi - 7
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