Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi

Demreli olduğu kabul edilen Aziz Nikolaos’un mezarını görmek için 2022 yılında 235 bin 126 turist geldi. 2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre’ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi.