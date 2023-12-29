Noel Baba’ya ziyaretçi akını: Demre nüfusunun 7 katı turist geldi
Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Anıt Müzesi (Noel Baba Kilisesi) yılbaşı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. 30 bin nüfuslu Demre’nin 7 katı turist, kiliseyi ziyaret için ilçeye geldi.
Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Demre, 6 ören yeri ve müze ile yıl boyu yerli yabancı turistin ilgisini çekiyor. Patara, Ksanthos, Simena ve Myra ören yerleri, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake ve Likya müzeleri, turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında.