Akyaka'da 4 ekibin sürekli çöp konusunda mesai harcadığını, bunun yanında araçların giremeyeceği bölgeler için elektrikli bisikletler ile çöpleri aldıklarını belirten Akkaya, “Çöp konusunda çok hassasız, çok titiziz. Çünkü bu millet bizden önce çöpünün alınmasını ister. Birinci derecede önceliğimiz çöpler. Akyaka’nın sıkıntısı sadece çöp ile sınırlı değil.

Otopark sıkıntımız da var. Yıllarca bu konu hiç ele alınmamış, hiç değinilmemiş. İnşallah önümüzdeki süreçte Çevre Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüp Akyaka’ya en az bin araçlık bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayacağımıza inanıyorum” dedi.