Okullar açıldı: 18 bin servis aracı trafikte (İstanbul trafiğinde yoğunluk)
ntv.com.tr
Okulların açılmasıyla; servis araçlarının da dahil olduğu İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı.
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Yaz tatili bitti ve 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı.
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23 milyon 200 bin öğrenci ders başı yaparken, bu öğrencilerden 300 bini servis kullanıyor. 18 bin servis aracı İstanbul trafiğine çıktı ve öğrencileri taşıyor.
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3Bu nedenle İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi.
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4“Kara Pazartesi” yaşanmaması amacıyla da, polis kontrol ve uygulamalar yapıyor. Okul servislerine yönelik denetimler artırıldı.
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5Ayrıca bugün saat 14.00’a kadar İETT otobüsleri ücretsiz olacak; İETT ve metrobüste ek seferler düzenlenecek.
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