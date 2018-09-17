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Okullar açıldı: 18 bin servis aracı trafikte (İstanbul trafiğinde yoğunluk)

ntv.com.tr

Okulların açılmasıyla; servis araçlarının da dahil olduğu İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı.

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    Yaz tatili bitti ve 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı.

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    3 milyon 200 bin öğrenci ders başı yaparken, bu öğrencilerden 300 bini servis kullanıyor. 18 bin servis aracı İstanbul trafiğine çıktı ve öğrencileri taşıyor.
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    Bu nedenle İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi.
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    “Kara Pazartesi” yaşanmaması amacıyla da, polis kontrol ve uygulamalar yapıyor. Okul servislerine yönelik denetimler artırıldı.
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    Ayrıca bugün saat 14.00’a kadar İETT otobüsleri ücretsiz olacak; İETT ve metrobüste ek seferler düzenlenecek.
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