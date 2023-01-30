Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı

Muğla'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.
Kaza, önceki gece saat 01.30 sıralarında, Marmaris ilçesine bağlı Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi.
Yat limanındaki restoranda Ceren Ceylan'ın (23) doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin (29) kullandığı otomobille dönüşe geçti.
Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.
Sürücü Besleme ile Samet Canpolat (30) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Ekiplerin yardımıyla Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nu (27) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Köpek eğitim uzmanı olan Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabından doğum günü kutlamasından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Ceylan'ın sosyal medyadan "İyi ki doğdun Ceri Cey" yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.
Ceren Ceylan'ın cenazesi İstanbul'da, kazada ölen arkadaşı Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi ise Adana'da toprağa verilecek.
Kaza sırasında 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mustafa Besleme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İfadesinde alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Besleme'nin "Ehliyetime daha öncesinden alkolden dolayı el koymuşlardı. Bu kaza sonrasında yeniden el koydular" dediği öğrenildi.