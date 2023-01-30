Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı

Marmaris'te Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Ceylan'ın kazadan 4 saat önce doğumgünü kutlamasından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 1

Muğla'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 2

Kaza, önceki gece saat 01.30 sıralarında, Marmaris ilçesine bağlı Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 3

Yat limanındaki restoranda Ceren Ceylan'ın (23) doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin (29) kullandığı otomobille dönüşe geçti.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 4

Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 5

Sürücü Besleme ile Samet Canpolat (30) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Ekiplerin yardımıyla Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nu (27) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 6

Köpek eğitim uzmanı olan Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabından doğum günü kutlamasından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 7

Ceylan'ın sosyal medyadan "İyi ki doğdun Ceri Cey" yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 8

Ceren Ceylan'ın cenazesi İstanbul'da, kazada ölen arkadaşı Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi ise Adana'da toprağa verilecek.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 9

Kaza sırasında 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mustafa Besleme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 10

İfadesinde alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Besleme'nin "Ehliyetime daha öncesinden alkolden dolayı el koymuşlardı. Bu kaza sonrasında yeniden el koydular" dediği öğrenildi.

Öldüğü kazadan 4 saat önce doğum günü paylaşımı - 11

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