Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı

Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu taşkına neden oldu. Trafiği durma noktasına getiren taşkın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşandı.

Haberler - İHA 03.06.2022 - 13:00

Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı - 1

’nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen onarım ve bakım çalışmaları esnasında ana su boru hattı patladı.

Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı - 2

Yaşanan olay sonrası sokak ve caddelerde taşkınlar görünürken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.

Ünye Çevre Yolu’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sahil yolundan sağlanan trafik akışı, su taşkınının yaşanması ile birlikte durma noktasına geldi.

Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı - 3

SU KESİNTİLERİ YAŞANDI

Olay sonrası mahalle sakinleri, belediye ekipleri ile birlikte hayatın normale dönmesi için seferber olurken, arıza nedeniyle ilçenin bazı noktalarında su kesintisi de yaşandı.

Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı - 4

Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale için çalışmalarına başlarken, Burunucu, Ortayılmazlar, Atatürk ve Çamurlu Mahallesi’ne saat 15.00’e kadar su verilemeyeceği öğrenildi.

Ordu'da patlayan ana su borusu, taşkına yol açtı - 5

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