Ordu'da virüse karşı 'Dezenfeksiyon tüneli'

NTV Haber 26.03.2020 - 17:36
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 5 metre uzunluğundaki kabinden oluşan tünel otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor.
İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.
Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor.
Sokağa çıkmak zorunda kalanlar elbiseleri ile tünele girerek dezenfekte oluyor.
Şimdilik belediye önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan dezenfekte tünelinin şehrin farklı yerlerine de kurulması için çalışma başlatıldı.
Büyükşehir belediyesi kendi imkanlarıyla tasarladığı dezenfekte tünelinin marka tescilini almak için başvuruda bulundu.