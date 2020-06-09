Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı

İstanbul'da asker uğurlama konvoylarında ortalığı savaş alanına çeviren şüpheliler yakalandı.

DHA 09.06.2020 - 12:45

Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 1
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde asker uğurlama konvoylarında trafiği kesen, halay çeken, havai fişek atan ve ortalığı savaş alanına çevirenler polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 2

Celp dönemin gelmesiyle birlikte Sultangazi'nin çeşitli noktalarında gerçekleşen asker uğurlama eğlencelerinde corona virüs önlemleri hiçe sayıldı. Asker uğurlamak için toplanan bir grup sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti.  Maske de takmadıkları görülen grup, polisin tepkisi ve uyarıları üzerine dağıldı. Başka bir grubun ise asker uğurlama konvoyunda bir araç alev alev yanarken, diğer gruplar da işlek noktalarda trafiği keserek yol ortasında halay çekip havai fişek fırlattı. 

Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 3

POLİS TEPKİ GÖSTERDİ: VERİLEN EMEKLER BOŞA GİDİYOR

Çekilen görüntülerde ara sokakta asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup ile polis arasında yaşanan diyalog kaydedildi. Sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmayan asker uğurlama eğlencesi, polisin uyarısıyla sona erdi. Polis gruptakilere, "Hiçbirinizin maskesi yok. Nerede maskeleriniz? Ben her gün, sabah akşam emek verdiğim için şu an haklıyım. Verilen emekler boşa gidiyor" diyerek tepki gösterdi. 

Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 4

TRAFİĞİ KESİP HALAY VE HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR 

Konvoy halinde trafiğe çıkılan Atatürk Bulvarı'nda, trafiği kesen grup havai fişek fırlattı. Eski Edirne Asfaltı'nda ise yolu trafiğe kapatan grup araçlarından inerek sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayarak halay çekti. 

Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 5
Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 6
Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 7
Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 8
Ortalığı savaş alanına çeviren asker konvoyundakiler yakalandı - 9

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