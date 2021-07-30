Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu

Muğla Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü. Yangının yok ettiği ormanlık alan havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 10:56

Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 1
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 2
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 3
Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 4
Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 5
Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 6
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 7
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 8
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 9
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 10
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 11
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 12
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 13
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 14
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 15
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 16
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 17
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 18
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 19
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 20
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 21
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 22
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 23
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 24
Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu - 25

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