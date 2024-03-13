Otobüste yaşlı çifti döven okul müdürü: Babalık refleksiyle oldu
Mersin'de belediye otobüsünde 17 yaşındaki oğlu ile birlikte 71 yaşındaki Hamdiye ve 77 yaşındaki Ramazan Polat çiftini döven okul müdürü İsmet Turan tutuklu yargılandığı davada, karşı tarafı suçladı. Ramazan Polat'ın oğluna hakaret edip vurması nedeniyle karşılık verdiğini iddia eden Turan, "Babalık refleksiyle oldu.” dedi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te hastaneden çıkan Hamdiye (71)-Ramazan (77) Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi.
Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan (53) ve oğlu A.O.T. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti dövdü.