Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı
Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Suriyeli aileden 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçtaki 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 9 yaşındaki Rihan'ı arama çalışmaları da bu sabah yeniden başladı. Çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
Antalya'da 24 Mayıs gece saatlerinde akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobiliyle yola çıkan Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde köprüden geçerken sulama kanalına düştü.