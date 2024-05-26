Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da 24 Mayıs gece saatlerinde akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobiliyle yola çıkan Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde köprüden geçerken sulama kanalına düştü.