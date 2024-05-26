Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Suriyeli aileden 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçtaki 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 9 yaşındaki Rihan'ı arama çalışmaları da bu sabah yeniden başladı. Çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 1

Antalya'da 24 Mayıs gece saatlerinde akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobiliyle yola çıkan Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde köprüden geçerken sulama kanalına düştü.

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Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 2

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, 1,5 yaşındaki Omar Hamdi sudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kız kardeşler İbdisem Berho (25) ile Rihan Berho'ya ise ulaşılamadı.

Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 3

BEBEK KURTARILAMADI

Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 4

Ekipler, gece boyunca kanal ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Sonuç alınamayınca bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA ve İHH'nın katılımıyla dün sabah yeniden çalışma başlatıldı.

Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 5

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta, İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Berho'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 6

KÜÇÜK RİHAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Rihan Berho'yu arama çalışmaları da bu sabah yeniden başladı. Ekipler, otomobilin düştüğü nokta ile debisi düşürülen kanalın ayrıldığı küçük kanalları da aradı.

Otomobil sulama kanalına düştü: 9 yaşındaki Rihan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 7

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

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