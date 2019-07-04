Otomobilde mahsur kalan köpek cam kırılarak kurtarıldı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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1Soğanyemez Mahallesi'nde Pınar Ş'ye ait otomobilde, sıcaktan bitkin düşmüş köpeği fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilin sahibine telefonla ulaşamayınca Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği'nden yardım istedi.
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Ekipler, otomobilin kapısını açamayınca arka sağ kapının camını kırarak köpeği kurtardı.
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Çevredekilerin soğuk suyla serinlettiği köpeği polis memurları alarak, çevredeki bir veterinere götürdü.
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Burada müdahale edilen köpek, bir süre sonra gelen sahibi Pınar Ş. tarafından teslim alındı.
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Köpeğe müdahale eden Veteriner Eda Ülkü Çınar, köpeğin sıcakta havasız kaldığı içinde solunumla ilgili sıkıntı yaşadığını söyledi.
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Köpeğin zamanında müdahaleyle kurtulduğunu belirten Çınar, hayvanların sıcak havalarda kapalı ortamlarda uzun süre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
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