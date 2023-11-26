Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı

Adana’da trafikte su satan Ali Eker’e çarparak ölümüne neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, 40 gündür yakalanamadı. Eker’in annesi Kibar Yılmaz, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün yakalanmasını bekliyor. Anne Yılmaz, “Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum.” dedi.

Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı - 1

Adana’nın Seyhan ilçesinde trafikte su satan Ali Eker’in ölümüne neden olan sürücü, 40 gündür yakalanamadı.

Kaza, 18 Ekim’de Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, öğle saatlerinde plakası belirlenemeyen otomobil, trafik ışıklarında su satan Ali Eker’e çarptı, sürücü durmayıp aracıyla kaçtı.

Kaza nedeniyle başı yere çarpan Eker, ağır yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı - 2

Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Eker, 16 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ancak bölgede, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının arızalı olması sebebiyle otomobil ve sürücü tespit edilemedi.

Kaçan sürücünün bulunması için 40 gündür süren arama çalışması devam ediyor.
Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı - 3

Oğluyla birlikte yaşayan anne Kibar Yılmaz, kaçan sürücünün yakalanıp cezalandırılması için yardım istedi.

Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı - 4

Yılmaz, “Oğluma çarpıp durmamış. Çevredekiler yardım edip yoldan geçen ambulansı çevirip hastaneye götürmüşler. Kazadan sonra beyninden hasar aldı. Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum. Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. O kaçan sürücü Allah’ın azabına uğrasın. Allah’a havale ediyorum.” dedi.

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