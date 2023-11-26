Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı

Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Eker, 16 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ancak bölgede, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının arızalı olması sebebiyle otomobil ve sürücü tespit edilemedi.

Kaçan sürücünün bulunması için 40 gündür süren arama çalışması devam ediyor.