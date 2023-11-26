Otomobilin çarptığı su satıcısı öldü, sürücü 40 gündür yakalanamadı
Adana’da trafikte su satan Ali Eker’e çarparak ölümüne neden olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, 40 gündür yakalanamadı. Eker’in annesi Kibar Yılmaz, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün yakalanmasını bekliyor. Anne Yılmaz, “Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum.” dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde trafikte su satan Ali Eker’in ölümüne neden olan sürücü, 40 gündür yakalanamadı.
Kaza, 18 Ekim’de Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, öğle saatlerinde plakası belirlenemeyen otomobil, trafik ışıklarında su satan Ali Eker’e çarptı, sürücü durmayıp aracıyla kaçtı.Kaza nedeniyle başı yere çarpan Eker, ağır yaralandı.