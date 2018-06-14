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Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak?

Anadolu Ajansı

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi.

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