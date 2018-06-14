Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak?
Anadolu Ajansı
YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi.
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1
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2
OY İTTİFAKIN OYU SAYILIR
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3
OY GEÇERLİ, H PARTİSİNE SAYILIR
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4
OY GEÇERLİ, G PARTİSİNE SAYILIR
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5
OY GEÇERLİ, İTTİFAKIN ORTAK OYU SAYILIR
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6
OY GEÇERLİ, C PARTİSİNE SAYILIR
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7
OY GEÇERLİ, B PARTİSİNE SAYILIR
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8
OY GEÇERLİ, A PARTİSİNE SAYILIR
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9
OY GEÇERLİ, A PARTİSİNE SAYILIR
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10
OY GEÇERLİ, İTTİFAKIN OYU SAYILIR
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11
OY GEÇERLİ, F PARTİSİNE SAYILIR
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12
OY GEÇERLİ, A PARTİSİNE SAYILIR
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13
OY GEÇERLİ, İTTİFAKA SAYILIR
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14
OY GEÇERLİ, B PARTİSİNE SAYILIR
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15
OY GEÇERLİ, İTTİFAKA SAYILIR
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16
GEÇERSİZ OY
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17
GEÇERSİZ OY
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18
GEÇERSİZ OY
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19
GEÇERSİZ OY